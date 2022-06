Milan, torna in vendita la maglia nera che celebra lo Scudetto | PM News

Buone notizie per i tantissimi tifosi del Milan che, in questo mese trascorso dalla vittoria dello Scudetto , non sono riusciti ad acquistare la maglia nera celebrativa del titolo confezionata da PUMA e messa in vendita negli store A.C. Milan, PUMA, sia fisici sia online.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nella giornata odierna, infatti, tornerà in vendita la tanto ambita maglia nera sullo store online della società rossonera, così come nei negozi sul territorio. Un'occasione in più, dunque, per chi non fosse riuscito ad aggiudicarsela subito, per provare a portarsi a casa questo splendido cimelio.