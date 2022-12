Milan, i tormentoni del 2022: un anno di ‘Pioli is on fire’

L'allenatore del Milan Stefano Pioli, è passato da outsider a vincitore di uno Scudetto. Famosissimo ormai il tormentone "Pioli is on fire"

Emiliano Guadagnoli

A volte basta l'uomo giusto al momento giusto. Questo è il caso di Stefano Pioli in rossonero. Arrivato nel Milan come traghettatore al posto di Giampaolo, Stefano Pioli fu fin da subito attaccato specialmente sui social dove dilagava l'hastag #pioliout. Il tutto senza che l'allenatore potesse mettere la sua cifra stilistica sulla squadra e senza far passare un minimo di tempo. I tifosi si sa, spesso non hanno pazienza e i risultati della squadra tardavano ad arrivare. Le voci poi su un possibile arrivo di Ralf Rangnick come allenatore della squadra non facevano per nulla sperare. Dopo il ko subito dall'Atalanta per 5-0, i rossoneri potevano solo che ripartire.

"Pioli is on fire" riempe San Siro — Il Covid ha cambiato le vite di tutti, ma è stato fondamentale per il Milan. Nelle partite del post lockdown, la squadra guidata da Stefano Pioli sembrava totalmente cambiata. Sia nel gioco di squadra, sia in quello individuale. Giocatori discontinui come Franck Kessié e Hakan Çalhanoğlu erano saliti di livello. Nell'anno successivo il Milan combattè con l'Inter di Antonio Conte, ma si dovette accontentare del secondo posto. Nello scorso anno, tutto era pronto per il trionfo. Lo Scudetto conquistato al Mapei Stadium è un premio per tutto il percorso intrapreso dai rossoneri e da Pioli.

Per celebrare le vittorie dell'allenatore, i giocatori del Milan hanno creato l'ormai famosissimo tormentone "Pioli is on fire", coro dedicato che ormai riempie San Siro in ogni pre gara. Il coro prende spunto da Freed from Desire di Gala, canzone pubblicata nel 1996. Il tutto è iniziato sul pullman del Milan nella scorsa stagione, con alcuni giocatori rossoneri che hanno intonato questo coro al proprio allenatore. Il tutto ha preso piedi specialmente dopo la vittoria contro l'Atalanta di due stagioni fa, che regalò il pass in Champions League ai rossoneri. Con il rinnovo siglato in stagione, i tifosi del Milan sperano di poter cantare "Pioli is on fire" il più a lungo possibile.