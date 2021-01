Milan-Torino, orario della conferenza stampa di mister Pioli

MILAN TORINO ULTIME NEWS – Domani, vigilia di Milan-Torino, Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa a Milanello. Il tecnico emiliano parlerà ai media domani alle ore 14.30 al centro sportivo di Carnago. La partita contro il Torino, si disputerà sabato alle ore 20.45 e sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Il Milan si troverà per la prima volta contro da avversario l’ex rossonero Marco Giampaolo, esonerato dal club rossonero circa 15 mesi fa.

