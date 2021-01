Milan-Torino, ora serve il vero Tonali | Serie A News

Ultime Notizie Milan News: ci vuole il vero Tonali

MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Sandro Tonali. Il centrocampista, dopo aver scontato la squalifica, ritornerà in campo domani contro il Torino. Ci si aspetta un cambio di passo da parte del centrocampista, che dovrà guidare la squadra rossonera, visto i tanti assenti.

Al momento non è stata certamente una stagione da incorniciare per Tonali. A Brescia ha sempre giocato in un centrocampo a tre, dunque riadattarsi subito ad una mediana a due non è stato facile. Pioli ha grande fiducia in lui e Tonali spera di ripagarlo domani con una grande prestazione contro i granata. E' il momento giusto per emergere.