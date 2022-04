Milan, l’attacco è un grande problema. Mercato, colpo dal Chelsea

Diverse le notizie sul Milan in questa mattina dell'11 aprile 2022. In primo piano il deludente pareggio 0-0 in casa del Torino. Ora l'Inter ha la possibilità di scavalcare nuovamente i rossoneri in classifica. Attenzione anche al calciomercato, con Maldini e Massara che pensano al sostituto di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.