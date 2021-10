Milan-Torino, Ansaldi infortunato: salterà la sfida di martedì

Ansaldi si è infortunato nell'ultimo match e salterà Milan-Torino, prossima partita di campionato. Ecco tutti i dettagli.

Nel corso del match di venerdì sera si è infortunato Cristian Ansaldi, che dunque salterà certamente il prossimo impegno, che sarà Milan-Torino di martedì sera. Sarà la decima giornata del campionato di Serie A e si giocherà in casa dei rossoneri. I primi accertamenti eseguiti in data odierna sull'argentino classe 1986 hanno evidenziato un interessamento distrattivo al bicipite femorale della coscia destra che verrà ulteriormente approfondito nella giornata di lunedì. Una perdita importante per i granata, con i rossoneri che dovranno ovviamente provare ad approfittarne. Anche se per infortuni la banda di Stefano Pioli non è, purtroppo, seconda a nessuno probabilmente.