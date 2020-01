NEWS MILAN – È tornato al gol, a ‘San Siro‘ ed in Coppa Italia, l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimović: è suo il quarto gol del Diavolo in Milan-Torino. Ibrahimovic ha segnato di punta, in area di rigore, dopo un bello scambio rapido con i compagni. Toro al tappeto, Milan-Torino 4-2. Per il video-tributo di ‘San Siro‘ allo scomparso e compianto Kobe Bryant, continua a leggere >>>

