Milan-Torino 1-0 al 45′: rete di Rebic

NEWS MILAN – È terminato da pochi istanti, a ‘San Siro‘, il primo tempo di Milan-Torino, ‘Monday Night‘ della 24^ giornata di Serie A: dopo 45′ di gioco, 1-0 per il Diavolo, in vantaggio al 25′ grazie al croato Ante Rebic, abile a girare alle spalle di Salvatore Sirigu un traversone basso, dalla destra, dello spagnolo Samu Castillejo.

Sesto gol in stagione per Rebic, quinto in campionato: l’ex Eintracht Francoforte ha raggiunto Theo Hernández in cima alla lista dei cannonieri stagionali del Milan in Serie A. Per seguire la diretta testuale del secondo tempo della sfida tra il Milan di Stefano Pioli ed il Torino di Moreno Longo, continua a leggere >>>

