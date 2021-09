MILAN TOP NEWS – Ibra e Kessié recuperati. Pioli visita il settore giovanile

Una giornata ricca di notizie a tinte rossonere. Zlatan Ibrahimovic è tornato a pieno regime e potrebbe giocare titolare nel match di domenica tra Milan e Lazio. Così come Kessié, nonostante le continue voci di mercato continuino a far preoccupare i fan. Riguardo la partita, invece, si va verso il tutto esaurito a 'San Siro'. Sembrava dover lasciare il club di via Aldo Rossi, ma alla fine Samu Castillejo non si è trasferito al CSKA. In merito alla trattativa, è spuntato un clamoroso retroscena. Dopo aver presentato di recente la terza maglia, il Milan ha ideato anche una casacca da 'street soccer'. Nel frattempo Pioli, in visita oggi al centro sportivo Vismara, è stato protagonista ieri sera di un evento molto importante dove ha anche parlato del Milan. Potete trovare questo e molto altro scorrendo le prossime schede oppure visitando il nostro sito 'Pianetamilan.it'.