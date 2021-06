MILAN TOP NEWS – Esclusiva De Santis, ultime su Giroud e Donnarumma

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 3 giugno 2021, sul Milan. Fra tutte spicca il dialogo di Raiola con il Milan per tentare di far rinnovare il contratto di Donnarumma, oltre che alle varie news sul mercato rossonero. Inoltre la redazione di 'PianetaMilan.it' ha anche intervistato in esclusiva l'agente FIFA Lorenzo De Santis e ricevuto delle novità riguardo il trasferimento di Giroud in rossonero.