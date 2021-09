Day after della vittoria del Milan contro lo Spezia. I rossoneri hanno vinto con merito, ma è già alle spalle. Si pensa già al match di martedì in Champions contro l'Atletico. Buone notizie dall'infermeria: recuperano in due, che saranno disponibili. Nel frattempo parla Olivier Giroud, che spende bellissime parole per il Milan e per i colori rossoneri. Questo e molto altro nelle prossime schede >>>