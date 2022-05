Milan, Tonali premiato come miglior mezz’ala: “Un onore e una gioia”

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo aver ricevuto il premio come migliore mezz'ala

Oltre a Stefano Pioli, anche Sandro Tonali ha ricevuto un riconoscimento in occasione della cerimonia del Premio Bulgarelli. Pur non essendo presente fisicamente, il centrocampista del Milan è stato premiato come migliore mezz'ala del campionato.