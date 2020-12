Milan, Tonali: “Inizio complicato? Vi racconto i motivi”

Tonali e l’inizio complicato col Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’. Le sue dichiarazioni sull’inizio complicato coi rossoneri: “L’inizio non è stato semplice, perché arrivavo da un mese praticamente fermo dopo la vacanza. E’ stato difficile riprendere a giocare in un nuovo club, c’è voluto un po’ di tempo, il primo mese di ambientamento. Poi una volta che conosci i ritmi, i compagni, il mister e lo staff è semplice andare avanti in un gruppo del genere”.

