Milan, Tonali convince ancora. Si prende la scena anche in Under 21

Sandro Tonali, giocatore del Milan, continua con il suo grande momento di forma: bene anche nell'Under 21 di Nicolato

Continua il magic moment di Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan ha iniziato la stagione in maniera molto positiva. Un ottimo precampionato in maglia rossonera e due grandi partite contro Sampdoria e Cagliari . Con i sardi il primo gol con il Milan grazie a una bellissima rete su punizione. Insomma, Tonali ha cambiato marcia, così come si vede anche in Under 21.

Ieri la Nazionale di Nicolato ha vinto 3-0 contro il Lussemburgo. La partita era valida per le qualificazioni all'Europeo Under 21. Tonali è stato il migliore in campo insieme a Cancellieri del Verona. Ecco la pagella pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: "Tonali protagonista. Il mediano rossonero non ha esitato a prendersi il centro della scena, –, a esibirsi in precise aperture, ed è stato subito decisivo: è stato lui a disegnare le prime due reti da punizione". Se continuerà così per Sandro ci sarà un futuro molto roseo. Intanto il rinnovo di Franck Kessie è in salita. Le ultime.