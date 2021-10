Milan, Tonali assist-man. Vittorie per Bennacer e Kessie

Milan, Sandro protagonista anche in azzurro contro la Bosnia, successi per Algeria e Costa d'Avorio nella strada verso Qatar 2022

Continua, anche con l' Italia Under-21 , il momento magico di Sandro Tonali : il numero 8 del Milan, scelto dai tifosi rossoneri come MVP del mese di settembre, ha guidato da capitano gli Azzurrini a un successo importante per 2-1 contro la Bosnia nelle qualificazioni all'Europeo 2023. Due suoi assist , infatti, hanno propiziato le reti di Okoli e Vignato con cui la squadra di Nicolato è rimasta a punteggio pieno , con tre vittorie in tre partite giocate. Il prossimo impegno di Sandro e degli Azzurrini sarà martedì pomeriggio a Monza contro la Svezia .

Successi importanti anche per Bennacer e Kessie nella corsa a Qatar 2022. I due centrocampisti rossoneri hanno ben figurato nelle vittorie di Algeria e Costa d'Avorio, entrambe al comando dei rispettivi gironi della seconda fase delle qualificazioni africane. Per Isma 78' nel 6-1 casalingo contro il Niger, mentre Franck è rimasto in campo per tutti i 90' nel 3-0 sul Malawi nel campo neutro di Johannesburg.