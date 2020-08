Milan, Tomasson compie 44 anni: auguri all’ex attaccante rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nato a Copenaghen in Danimarca, compie oggi 44 anni l’ex attaccante del Milan, Jon Dahl Tomasson.

Nel corso della sua carriera, Tomasson ha vestito per 3 stagioni anche la casacca del Milan con Carlo Ancelotti allenatore. In totale per lui sono 35 i gol messi a segno in 114 presenze con i rossoneri. Il suo palmares parla di: 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana, 1 Champions League e 1 Supercoppa europea. In patria Tomasson è considerato uno degli attaccanti danesi più forti mai esistiti, infatti, detiene il record di marcatura con la sua Nazionale (52 gol). Al Milan, Tomasson è stato un prezioso gregario di Filippo Inzaghi (che in quegli anni era spesso infortunato) e di Andriy Shevchenko. La redazione di PianetaMilan augura all’ex calciatore un felice compleanno.

