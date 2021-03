Milan, Tognazzi: “Non dobbiamo pensare alle altre squadre”

Tognazzi parla del momento del Milan

È uno storico tifoso del Milan, così come lo era suo papà, Gian Marco Tognazzi. Il noto attore è stato intervistato da Sky per parlare del momento della squadra rossonera. Ecco le sue dichiarazioni: "I tifosi del Milan non si devono lamentare se la squadra ha avuto delle défaillance nell'ultimo periodo, perché da un anno a questa parte abbiamo ritrovato il piacere di rivedere le partite del Milan. Questi ragazzi, questa società e questo gruppo, vanno solo ringraziati. Ultimamente l'errore è stato guardare sia avanti e sia indietro. Il Milan invece deve guardare solo alla partita di stasera e poi a quella dopo, senza stare a vedere quello che succede agli altri o fare previsioni. In questo modo allora forse il Milan si troverà in una posizione di classifica che non si aspettava, dato che non è partito per vincere lo scudetto ma per tornare, forse, in Champions League".