(fonte: acmilan.com) Una sfida inedita a ogni livello in una collocazione inusuale. Torniamo in campo in Champions League, lo facciamo a gennaio e per affrontare una squadra con la quale non abbiamo precedenti: il Girona, grande sorpresa della scorsa Liga e ancora in corsa per una difficile qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Non sarà, però, la prima avversaria catalana della nostra storia. Il pensiero va naturalmente al Barcellona, e per avvicinarci al calcio d'inizio della nostra 7ª giornata abbiamo deciso di rivivere, in Time Machine, un precedente di oltre 20 anni fa, quello della stagione 2004/05.