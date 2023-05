Milan, Thiaw in gruppo verso la Sampdoria: personalizzato per Ibrahimovic

In vista di Milan-Sampdoria Malick Thiaw ha lavorato in gruppo, mentre Zlatan Ibrahimovic ha svolto un allenamento personalizzato

Archiviata l'uscita di scena dalla Champions League , a causa della doppia sconfitta in casa e in trasferta contro l' Inter , il Milan deve tornare a concentrarsi sul campionato. Ora l'obiettivo primario rimane quello di qualificarsi alla prossima edizione della massima competizione europea, sebbene non sia un affare scontato, e il prossimo ostacolo sarà rappresentato dalla già retrocessa Sampdoria .

Nella giornata odierna si è tenuta una seduta di allenamento proprio in vista del match contro i blucerchiati e, secondo quanto riferito da 'MilanNews.it', per Stefano Pioli ci sono buone notizie. Malick Thiaw, infatti, che aveva accusato dei crampi nella semifinale di ritorno contro l'Inter, è stato regolarmente in gruppo con i compagni. Ancora lavoro personalizzato, invece, per Zlatan Ibrahimovic.