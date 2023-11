Milan, Thiaw non risponderà alla convocazione della Germania: il motivo

Malick Thiaw, difensore del Milan, non risponderà alla convocazione della Germania in questa sosta per le Nazionali. Ecco il motivo

Al termine della 12^ giornata di Serie A, ci sarà la tanto attesa, e per alcuni allenatori tanto temuta, pausa per le Nazionali. Tanti i rossoneri impegnati, anche tra coloro che prima di arrivare al Milan non erano nel giro delle rispettive selezioni. C'è chi, però, non potrà rispondere presente nonostante la convocazione.