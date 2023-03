Milan, Theo Hernandez è il vero barometro dei rossoneri

Capitano fondamentale

Dal cambio modulo, il Milan ha cambiato decisamente passo, con la nota negativa di Firenze, che ha fermato la corsa rossenara. E non è un caso che in quella partita, nonostante il gol, Theo Hernandez non abbia brillato, anzi. Nelle altre gare in cui i rossoneri hanno convinto, c'è sempre stato il marchio del terzino francese. "Ora torno" le sue parole dopo l'inizio di 2023 pessimo, condizionato, probabilmente, dalla sconfitta nella finale dei Mondiali con la sua Francia. Il Milan non può prescindere dal suo treno. Anche in Champions è stato fondamentale: nella gara d'andata contro il Tottenham, ha creato l'occasione del gol di Brahim Diaz, grazie alla sua corsa. Nella gara di ritorno, ha difeso bene e ha spinto, provocando il secondo giallo a Romero. Resta un fattore, anche ai massimi livelli.