Milan, Theo Hernandez segna: quarto rossonero a farlo in una semifinale

È arrivato un altro gol rossonero in Qatar, quello di Theo Hernandez , che sancisce che questo è il Mondiale dei giocatori del Milan , c'è poco da fare. Il francese classe 1997 ha segnato la rete del vantaggio della propria nazionale contro il Marocco dopo pochi minuti. Si tratta del settimo gol di un giocatore del Milan a questo Mondiale, una statistica assolutamente sorprendente. Soprattutto per una squadra che, a detta di tutti, stava facendo meglio di quanto potesse perché con giocatori non all'altezza.

Come riferisce Giuseppe Pastore, giornalista sempre attentissimo alle statistiche, inoltre Theo Hernandez è inoltre il quarto giocatore della storia del Milan a segnare in una semifinale Mondiale dopo Schnellinger per la Germania nel 1970, Gianni Rivera nella stessa partita e Patrick Kluivert per l'Olanda nel 1998.