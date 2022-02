Milan, Theo Hernandez rinnova: c’è il giorno della firma

Affare fatto per il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan e nei prossimi giorni ci sarà la firma per l'ufficialità. Ecco le ultime.

Ci siamo, affare concluso tra Milan e Theo Hernandez per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira sui propri social, infatti, l'agente del francese classe 1997 atterrerà a Milano nelle prossime ore. In programma venerdì la firma e l'annuncio ufficiale dell'estensione del contratto di Theo Hernandez con il Milan fino al 2026. Ovviamente in casa Milan stanno preparando un annuncio molto speciale. Le trattative andavano avanti da tempo, con il club rossonero che ha offerto 4,5 milioni all'anno compresi i bonus. Una cifra ritenuta soddisfacente dal ragazzo, che attualmente percepiva 1,5 milioni ed era in scadenza nel 2024. Theo Hernandez ha fortemente voluto rimanere rossonero.