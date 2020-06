Milan, Theo Hernandez: “Ringrazio Maldini. Ha creduto in me”

MILAN NEWS – Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, nell’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Onda Cero‘, ha parlato di Paolo Maldini, attuale direttore dell’area tecnica rossonera. Ecco le sue parole.

"Voglio dire grazie al Milan perché mi ha dato fiducia, Paolo Maldini ha creduto in me e qui sono veramente felice – spiega Theo Hernandez. Io sono entusiasta di essere al Milan e ho deciso di voler rimanere qui in rossonero. Ho quattro anni di contratto rimanenti e qui sono felice per davvero".