Milan, piove sul bagnato: Theo Hernández positivo al coronavirus

Theo Hernández, terzino sinistro francese del Milan, è risultato positivo al coronavirus dopo un tampone effettuato a domicilio

"AC Milan comunica che Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene". Recita così il comunicato ufficiale diramato dal Diavolo pochi minuti fa. Galeotta, dunque, la positività al coronavirus di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, riscontrata in Nazionale durante le finali di Nations League. Il Milan perderà così Theo Hernández per un po'.