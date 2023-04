Milan, Theo Hernandez e Leao inseguono Mbappé: ecco il dato statistico

I calciatori del Milan Rafael Leao e Theo Hernandez inseguono l'attaccante Kylian Mbappé in una particolare statistica

Theo Hernandez e Rafael Leao inseguono Kylian Mbappé . Non è un fermo immagine di un match tra Milan e PSG , ma la classifica di una particolare statistica che riguarda proprio la Champions League . Il portale Opta, infatti, ha calcolato i metri percorsi palla al piede da ogni giocatore nel corso della massima competizione europea.

In testa, come detto, c'è la stella del PSG Kylian Mbappé, che ne ha percorsi 1315, davanti a Theo Hernandez (1110) e il compagno di quest'ultimo al Milan Rafael Leao (1083). Chiudono la top 5 Neymar (1037) e l'attaccante del Real MadridVinicius Jr. (985).