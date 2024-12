Theo Hernandez, obiettivo di recupero per Fonseca: il francese punta al top

Uno degli obiettivi principali di Paulo Fonseca in casa Milan è il pieno recupero di Theo Hernandez, ultimamente finito in panchina

Come riportato da calciomercato.com, uno degli obiettivi principali di Paulo Fonseca in casa Milan è il pieno recupero di Theo Hernandez, finito in panchina nelle ultime due partite contro Genoa e Verona. L’esterno francese, che ha vissuto un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, è finito nel mirino dopo alcune prestazioni non all’altezza del suo standard.