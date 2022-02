Milan, Theo Hernandez: è tutto fatto per il rinnovo, le ultime

Theo Hernandez ha praticamente rinnovato, manca solo la firma del protagonista che arriverà domani direttamente nella sede del Milan.

Oggi pomeriggio nella sede del Milan c'è stato l'agente di Theo Hernandez, francese classe 1997 che è pronto a rinnovare il proprio contratto rossonero. Proprio oggi, infatti, c'è stato l'ultimo incontro per limare i dettagli e per le prime firme sul contratto, che ha apposto direttamente il procuratore. Domani arriveranno anche le ultime firme, quelle del diretto interessato. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, il terzino si legherà al Milan fino al 2026. Domani quindi si attende anche l'annuncio ufficiale, che potrebbe essere in grande stile, vista l'importanza del giocatore. Ovviamente per Theo Hernandez anche stipendio adeguato, che sarà da circa 4,5 milioni. Cifre importanti.