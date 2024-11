Milan, Theo Hernandez salta l’allenamento con la Francia: ecco perché …

"Martedì sera i Bleus hanno svolto una sessione a porte chiuse. Ventuno giocatori erano presenti sul campo di Clairefontaine. Théo Hernandez e Christopher Nkunku sono stati risparmiati. Ma dovrebbero riprendere gli allenamenti mercoledì, alla vigilia della partita contro Israele allo Stade de France, giovedì (20:45). In questo secondo giorno di ritiro, in preparazione alla sfida contro un blocco israeliano compatto e basso, il focus è stato sui circuiti per attacchi organizzati. La sessione si è conclusa con esercitazioni di tiro. Mercoledì mattina, i Bleus lasceranno Clairefontaine per Enghien-les-Bains (Val-d'Oise)". LEGGI ANCHE: Milan, prima Leao e ora Theo Hernandez: inizia il solito concorso di colpa