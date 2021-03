Milan terzo per infortuni stagionali in Serie A: il dato

Milan, quanti infortuni…

Qualcuno ha il coraggio di parlare di un Milan fortunato e solo per questo al secondo posto in classifica, la realtà è ben diversa. Chi sottolinea i 16 rigori a favore dei rossoneri, dovrebbe anche sottolineare quanti legni hanno colpito gli uomini di Stefano Pioli (17) e soprattutto quanti infortuni hanno dovuto affrontare. Il Milan ha avuto la squadra a completa disposizione praticamente solo in due occasioni, tra problemi fisici e giocatori positivi al Covid. La Gazzetta ha fatto il conto e il Milan è la terza squadra in Serie A con ben 45 stop. Al primo posto c'è il Parma con 60, mentre al secondo l'Hellas Verona, a quota 46, uno in più.