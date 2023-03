Milan, è tempo di nazionali: ecco tutti i rossoneri convocati | News

(fonte acmilan.com) - Nazionali nuovamente protagoniste dopo la lunga pausa per i Mondiali di Qatar 2022. Stavolta saranno ben 16 i rossoneri impegnati nella terza finestra internazionale della stagione, che occuperà le selezioni tra match di qualificazione ai tornei continentali e amichevoli di prestigio. Per numerosi rossoneri e le proprie rappresentative europee, infatti, inizieranno i primi incontri valevoli per l'accesso a EURO 2024, mentre Bennacer e Dest (con le nazionali maggiori di Algeria e Stati Uniti) saranno di scena rispettivamente nelle gare di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa e di CONCACAF Nations League. Presenti in Under 21 Kalulu e Vranckx.