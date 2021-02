Milan, Tecca: “Nessun contributo dal mercato, flessione inevitabile”

Milan, Tecca tra flessione e mercato

Massimo Tecca, opinionista di 'Sky Sport', ha analizzato il difficile momento tra un mercato che non ha pagato e una flessione fisica e psicologica inevitabile. Queste le dichiarazioni: "Questa è una stagione che inizia molto presto con i preliminari di Europa League in piena estate 2020. Ad un certo punto una flessione sia psicologica che fisica è naturale, quasi inevitabile. Non sono arrivati i contributi sperati dai nuovi acquisti di gennaio, c'è una flessione a me sembra più psicologica che fisica, gli errori commessi in fase difensiva o di mancanza di aggressività da parte del Milan nascondono un problema vero di mancanza di iniziativa. Il Milan ha affondato le fortune di inizio stagione sull'andarsi a prendere le partite in modo aggressivo, sulla qualità di gioco e su uno spirito che univa tutto il gruppo. Questo spirito adesso manca anche perché comunque elementi fondamentali, Calhanoglu e ibrahimovic, non stanno rendendo al top della loro condizione. Calhanoglu ha avuto il Covid, Ibrahimovic si è fermato ed è ripartito, ma non riesce ad essere più decisivo come gli capitava ad inizio stagione".