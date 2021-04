Milan, Tecca: “Belotti? Giusto per lui lottare per qualcosa di diverso”

Massimo Tecca, opinionista di 'Sky Sport', ha parlato dell'eventuale passaggio di Andrea Belotti al Milan. Queste le dichiarazioni

Massimo Tecca, opinionista di 'Sky Sport', ha parlato dell'eventuale passaggio di Andrea Belotti al Milan. Queste le dichiarazioni: "Il Milan mi ha colpito perché è rimasto sempre fedele al suo schema. Con Mandzukic si poteva immaginare anche un cambio di modulo. Leggere dell'interessamento per Belotti è una bella notizia, devi cambiare modulo ma avresti un attaccante che può anche alternarsi con Ibra. Gli altri reparti sono sistemati. Dopo anni passati a lottare per non retrocedere, per Belotti sarebbe giusto provare a lottare per qualcosa di diverso". Intanto ecco la nostra esclusiva con l'avvocato Grassani, che ci spiegato nel dettaglio la squalifica di Ibrahimovic.