Milan, Tatarusanu e il secondo portiere: tutte le possibilità

Il Milan ha avuto a che fare con molti infortuni: Maignan è stato molto tempo ai box. I rossoneri si sono affidati a Ciprian Tatarusanu

Emiliano Guadagnoli

Il Milan, al momento, si prepara alla sosta prevista per i Mondiali in Qatar. La squadra di Stefano Pioli ha concluso l'anno con i tre punti conquistati contro la Fiorentina e si trovano a - 8 dal Napoli stellare di Spalletti. Tra le tante possibilità di questi mesi, i rossoneri potranno recuperare vari infortunati. Giocatori molto importanti che sono mancati molto alla rosa. Sia in difesa che in attacco la lista è molto lunga. Uno dei rientri dovrebbe essere quello di Mike Maignan.

Milan, le possibilità per la porta Il francese è mancato tantissimo, ma non è la prima volta che accade. Anche nella scorsa stagione, il Milan ha dovuto fare a meno del portiere per partite importantissime. A prendere il suo posto è stato Ciprian Tatarusanu. Il rumeno è stato spesso chiamato in causa in circostanze molto particolari. Specialmente in questa stagione, ha dovuto giocare per molto tempo, cercando di coprire i buchi nel miglior modo possibile.

Molti tifosi non hanno gradito le prestazioni del secondo portiere del Milan: i rossoneri hanno faticato a trovare le giuste distanze in difesa senza Maignan. Tatarusanu può essere un buon secondo portiere, ma in questi anni, gli è stato chiesto di giocare fin troppo. Per questo la dirigenza rossonera potrebbe pensare ad altre soluzioni per la prossima stagione.

Sia Ciprian Tatarusanu che Mirante, secondo e terzo portiere del Milan, sono in scadenza di contratto. I piani potrebbero essere quelli di cercare un portiere affidabile che non costi tantissimo. Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero assicurarsi un'opzione nuova. Tatarusanu, però, conosce bene l'ambiente e si è inserito molto bene. Per questo non sarebbe assolutamente da escludere la possibilità di un rinnovo. Il lavoro di Ciprian è stato, forse, troppo criticato. Il portiere ha sempre dato tutto per la causa rossonera.