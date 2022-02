Milan, Tatarusanu fa il compleanno: ecco gli auguri del club

36 anni oggi per Tătăruşanu, portiere del Milan protagonista in una buona fetta di stagione: gli auguri del club rossonero.

Tanti auguri Ciprian! Il nostro portiere oggi festeggia 36 anni, proprio nel giorno di una partita molto importante per la stagione rossonera. Un'annata in cui finora è stato grande protagonista nelle nove gare in cui è stato chiamato in causa, tra Serie A e Champions League, con interventi decisivi e tanta esperienza. Il rigore parato nel Derby d'andata è ancora un ricordo vivo negli occhi dei rossoneri, così come la grande parata contro il Porto a San Siro. Tătărușanu ha sempre risposto presente, oggi nel suo giorno di festa tutta la famiglia rossonera gli augura un felice compleanno.