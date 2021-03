Milan, Tassotti: “Una flessione era prevedibile, ecco perché”

Tassotti sulla frenata del Milan

È un momento sicuramente difficile per il Milan. I rossoneri, dopo tanti mesi al massimo del rendimento, adesso stanno vivendo un periodo di calo. Di questo ha parlato Mauro Tassotti ai microfoni della Gazzetta. Ecco le sue parole sulla lunga frenata del Milan: "C'è stata una lunga sequenza di infortuni ed un passaggio a vuoto era prevedibile. Soprattutto chi ha tirato la carretta a lungo ha pagato gli sforzi. Penso a Hakan Çalhanoğlu o a Theo Hernández che, magari, in qualche partita sono stati al di sotto delle aspettative. Ci avevano abituati a standard alti, una flessione ci sta. E poi c'è Zlatan Ibrahimović, che è tornato da tanti infortuni. Parliamo di un uomo che pesa quasi 100 chili. Non è facile tornare al top".