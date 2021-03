Milan, Tassotti su Ibrahimovic: “Continuare insieme? Ecco cosa penso”

Tassotti sulla conferma di Ibrahimovic al Milan

Tornato poco più di un anno fa al Milan, ha subito lasciato intendere che non lo aveva fatto per fare la comparsa, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese classe 1981 è rimasto perfettamente in linea con i numeri di dieci anni fa e ha migliorato complessivamente la squadra. Così, il Milan è pronto a rinnovargli ancora una volta il contratto. Lui sembra intenzionato ad accettare. Di questo ha parlato Mauro Tassotti ai microfoni della Gazzetta. Ecco le sue parole: "Trovo già sorprendente quello che ha fatto in questa stagione. È stato al livello della sua prima esperienza con il Milan, ma segnando più gol. E se non avesse sbagliato qualche rigore staremmo qui a parlare di cifre sorprendenti. Quindi…"