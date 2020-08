Milan, tanti auguri di buon compleanno a Demetrio Albertini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Oggi ricorre il compleanno di un grande ex centrocampista del Milan: Demetrio Albertini.

Albertini, che ha legato gran parte della sua vita calcistica ai colori rossoneri (13 stagioni in totale intervallate solamente da un’annata giocata nel Padova in Serie B a inizio carriera), ha giocato in totale con il Milan 406 partite, condendole con 28 gol.

Nato a Besana in Brianza il 23 agosto 1971, oggi Demetrio compie 49 anni. Di lui la gente milanista si ricorda le geometrie che riusciva a dare alla squadra, e la scansione quasi perfetta dei tempi di gioco. Il suo palmares con il Milan è ricchissimo: 5 Scudetti, 3 Supercoppe italiane, 3 Champions League, 2 Supercoppe europee e 2 Coppe Intercontinentali. Tanti auguri ad Albertini da parte della nostra redazione.

