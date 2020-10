Milan, tanti auguri all’ex terzino rossonero Mattia De Sciglio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nato a Milano il 20 ottobre 1992, oggi Mattia De Sciglio compie 28 anni.

La nostra redazione augura all’ex terzino del Milan i migliori auguri per un felice compleanno. Arrivato in rossonero nel 2002 all’età di 10 anni, De Sciglio ha fatto tutta la trafila delle giovanili, fino ad arrivare in prima squadra, dove ci è rimasto per 6 anni. Con i “grandi” ha collezionato 133 presenze non andando mai in gol. Con il Milan ha vinto 2 Supercoppe italiane, quella del 2011 e quella del 2016. Attualmente gioca nell’Olympique Lione, in prestito dalla Juventus.

