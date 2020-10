Milan, tanti auguri all’ex Oduamadi: in rossonero una sola presenza

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nnamdi Oduamadi, nato a Lagos in Nigeria, compie oggi 30 anni.

A lui vanno i migliori auguri da parte della nostra redazione. Attualmente svincolato, Oduamadi era un centrocampista di belle speranze, che però non ha avuto grossa fortuna. Tesserato dal Milan nel gennaio 2009, viene inserito nella formazione Primavera. Il 18 settembre 2010 esordisce in campionato in prima squadra nella sfida interna contro il Catania subentrando all’85esimo minuto a Filippo Inzaghi. Questa è l’unica sua presenza in rossonero, nonostante sia rimasto sotto contratto con il Diavolo fino a giugno 2018. Oduamadi, con quell’unica presenza, ha fatto in tempo a laurearsi campione d’Italia nel 2010/2011.

