MILAN NEWS – Andrea Petagna, attaccante che attualmente gioca nella SPAL, oggi compie 25 anni.

In passato, Petagna ha militato anche nel Milan, club con cui ha debuttato in Champions League e Serie A nel 2013. In totale con i rossoneri sono state 5 le presenze per il centravanti triestino. la redazione di PianetaMilan augura a Petagna i migliori auguri.

