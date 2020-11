Milan, tanti auguri a Ignazio Abate: per lui oltre 300 presenze in rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Compie oggi 34 anni l’ex terzino rossonero Ignazio Abate.

Nato in provincia di Benevento, Ignazio è figlio di Beniamino Abate, ex portiere e attuale preparatore degli estremi difensori del Milan Primavera. Abate ha trascorso gran parte della sua carriera con il Diavolo: prima le giovanili e poi l’ingresso in pianta stabile in prima squadra. In totale per Abate le presenze con i rossoneri sono state 306, con sole 3 reti realizzate. Dapprima utilizzato come ala destra, nel corso del tempo ha arretrato il suo raggio d’azione, divenendo a tutti gli effetti un terzino. Il suo palmares parla di 1 campionato e di 2 Supercoppe italiane vinte. Attualmente, seppur ancora in attività, Abate risulta svincolato. La redazione di PianetaMilan gli augura un buon compleanno.