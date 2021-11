Milan, talismano Kalulu: con il francese in campo non si subisce gol | News

Pierre Kalulu, terzino del Milan, può considerarsi una sorta di talismano: con lui in campo, i rossoneri quest'anno non hanno subito gol

Un dato importante, ma allo stesso tempo curioso, riguarda Pierre Kalulu. Il giovane talento francese, arrivato alla sua seconda stagione con il Milan, riesce a farsi trovare pronto ogni volta che viene chiamato in causa da Stefano Pioli. Se nella passata stagione ha messo in mostra le sue qualità da terzino destro e difensore centrale, quest'anno si sta anche distinguendo in maniera ottimale anche sulla fascia sinistra. Oltre a ciò, il Diavolo può sorridere. L'ex Lione ha giocato solamente 331 minuti, ma con lui in campo il Milan non ha subito nessun gol tra campionato e Champions League. Si può considerare Kalulu, dunque, come una sorta di talismano. Milan, le top news di oggi: premio per Pioli, precisazione su Raiola.