Milan in Supercoppa Italiana, regolamento e quando si svolgerà

Il nuovo format della competizione prevede 3 partite : due semifinale e la finale. Se una partita, al termine dei 90 minuti, dovesse finire in parità, si andrebbe direttamente ai calci di rigore. Se un calciatore o un tecnico dovesse prendere una sanzione in Serie A (squalifica per somma di ammonizioni o espulsione) prima della Supercoppa, salterebbe la giornata successiva di campionato.

In caso di espulsione in semifinale, salterebbe la finale di Supercoppa Italiana. In caso di espulsione in finale, invece, la squalifica verrebbe scontata alla giornata di Serie A che segue la conclusione della Supercoppa.