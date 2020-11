Milan, sullo store ufficiale c’è il Red&Black Friday: i dettagli

MILAN NEWS – STORE ONLINE: Un fine settimana di sconti e offerte speciali! Su store.acmilan.com potrete scegliere tra prodotti di abbigliamento, accessori e tanti gadget rossoneri a prezzi scontati fino al 50%. E ogni giorno si aggiungeranno nuovi prodotti da acquistare.

MUSEO MONDO MILAN

Le novità riguardano anche il Museo Mondo Milan, che ha deciso di riservare un’offerta davvero speciale.

Chi acquisterà un biglietto online tramite acmilan.com, tra venerdì 27 e domenica 29 novembre, avrà diritto al 50% di sconto! Il prezzo del biglietto sarà di 7,50€ (invece di 15€) e avrà validità doppia, ovvero di 12 mesi.

Sarà possibile, dunque, utilizzarlo fino al 27 novembre 2021. Non abbiamo ancora la certezza di quando e come sarà possibile tornare a visitare il nostro museo di Casa Milan, proprio per questo motivo abbiamo scelto di raddoppiare la validità dei biglietti stessi.

MILAN STORE

Le offerte vi aspettano anche nei negozi con uno sconto extra del 20% su un’ampia selezione di prodotti. Da venerdì 27 novembre, inoltre, potrete fare i vostri acquisti in negozio con una maggiore sicurezza. Prenotate ora il vostro appuntamento per evitare attese:

Fonte: acmilan.com

