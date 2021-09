Milan sui social – Theo Hernandez: “Continueremo a lottare”

Dopo la partita di ieri, Theo Hernandez ha pubblicato su Twitter alcune foto e un messaggio ai tifosi del Milan. Ecco le sue parole.

Ha sofferto un po' all'inizio, Theo Hernandez, ma poi pian piano il terzino del Milan è riuscito a incidere e ha anche sfiorato il gol. Suo il pallone salvato sulla linea sul quale poi si è fiondato Brahim Diaz, suo coetaneo del 1999 spagnolo, che aveva portato in vantaggio i rossoneri. Il francese, dopo il match, ha pubblicato su Twitter alcune foto, con un messaggio per i tifosi milanisti. Parole sicuramente importanti, che lasciano intendere come ancora sia molto presto per arrendersi e tutto sia possibile. Ecco le parole di Theo Hernandez: "Continueremo a lottare. Il nostro cammino è appena iniziato". Le parole di Ibrahimovic, le condizioni di Bakayoko e non solo: ecco le top news di oggi sul Milan.