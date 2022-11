Milan, Stylsvig: “India, territorio strategico: 64 milioni di sostenitori”

Si è tenuta in India la cerimonia inaugurale dei tre nuovi presidi di AC Milan International Academy nello stato federale del Kerala , lanciati in collaborazione con Calicut Sport City LLT.

Casper Stylsvig , Chief Revenue Officer del Milan, ha dichiarato quanto segue. "Siamo lieti di inaugurare tre nuovi presidi di AC Milan International Academy in India. È un territorio strategico per il Club, con grandissime prospettive di crescita e una fanbase rossonera che supera i 64 milioni di sostenitori".

Rossoneri al fianco delle future generazioni nel mondo

"Si tratta di un’ulteriore testimonianza della volontà di AC Milan di proporsi come punto di riferimento tanto all’esterno quanto all’interno dei propri confini nazionali e di investire sulle future generazioni in campo come fuori. In linea con i valori che definiscono il DNA del nostro Club", ha concluso il dirigente del club rossonero. Cuore Milan, interventi killer, i gavettoni a Berlusconi: i 38 anni di de Jong >>>