Milan, Stylsvig: “Entusiasti di dare il benvenuto a OneFootball”

Casper Stylsvig , AC Milan Chief Revenue Officer, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della nuova partnership con OneFootball . Queste le sue parole: " Siamo entusiasti di dare il benvenuto a OneFootball nella nostra famiglia di Premium Partner e di lanciare questo progetto , che ci avvicinerà ulteriormente agli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo. Come Club crediamo che questo territorio possa migliorare l’esperienza dei nostri tifosi e siamo felici di esplorarlo assieme a OneFootball".

Nella mattinata di oggi AC Milan e OneFootball avevano annunciato una nuova partnership per la creazione di collectibles digitali esclusivi, sotto forma di video highlights e immagini, per gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo. (QUI il comunicato). Difesa, il piano alternativo del Milan: le ultime news di mercato >>>