Milan, lo strano caso: Boban demolisce il 352, Pioli lo prova | News

Solamente poche settimane fa Boban si diceva contrario al 3-5-2. Non è dello stesso parere Pioli che potrebbe schierare così il suo Milan

Enrico Ianuario

La vittoria del Milan contro la Sampdoria, nell'ultimo turno di campionato, è stata un'ottima occasione per Stefano Pioli per schierare la sua squadra in modo diverso dopo essere rimasto in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Rafael Leao. Con i rossoneri in vantaggio per 1-0, e un secondo tempo da affrontare quasi interamente in dieci uomini, l'allenatore parmigiano ha avuto un'idea geniale che, alla fine della partita, è risultata decisiva per la conquista dei tre punti.

Milan, Pioli schiera la difesa a 3

Uscito Leao, Stefano Pioli non ha fatto ciò che un allenatore 'normale' avrebbe fatto: togliere il centravanti, o un calciatore offensivo, per inserire un difensore o un centrocampista difensivo per difendere ad oltranza il vantaggio minimo. No, l'allenatore del Milan ha pensato bene di schierare la sua squadra con un 3-5-1, con una delle due mezzali che si sganciava per aggredire alto l'avversario. A guardare la partita, infatti, sembrava proprio che i rossoneri non fossero in inferiorità numerica. Tutto ciò grazie al baricentro alto e all'intensità dei centrocampisti, capaci di aggredire l'avversario e correre a tutto campo, ma anche grazie alla capacità dei due esterni (Calabria e Theo Hernandez) a correre a tutta fascia. Ad unire tutto ciò, ovviamente, c'era Olivier Giroud, bravissimo nel tenere incollato il pallone e fare a sportellate con i difensori avversari. Con la sua posizione arretrata di qualche metro, consentiva gli inserimenti degli esterni e delle mezzali. Una trovata tattica che, come si diceva prima, ha dato i suoi frutti.

Nuove soluzioni, ma c'è chi non la pensa così

Appena poche settimane fa, in occasione di un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', Zvonimir Boban aveva parlato così degli allenatori che utilizzano il 3-5-2: " Vedo tanti tecnici che giocano a tre dietro e mi dispiace. È un sistema faticoso, con cui non si occupa lo spazio nella maniera corretta, pieno di tatticismi, un po’ retrogrado e che implica teorie sul comportamento dei giocatori che in campo difficilmente trovano applicazione. I fluidificanti e le mezzali corrono troppo e quasi tutti ricevono la palla spalle alla porta o già pressati. Se hai qualità, si può vincere in ogni maniera, ma la storia e i numeri sono impietosi; negli ultimi 30 anni hanno vinto per il 90-95% le squadre che giocavano con 2 esterni e 4 dietro. Quasi nessuna con il rombo e pochissime con i 3 dietro che di solito diventano 5. Negli ultimi anni si vedono raramente i centrocampisti che dribblano, rischiano una giocata verticale, inventano e questo impoverisce il gioco".

3-5-2 rossonero: si può fare

L'analisi di Boban non è sbagliata, in quanto, come si accennava poco sopra, c'è una maggiore corsa da parte delle mezzali. Pioli, in un certo senso, potrebbe non pensarla come l'ex calciatore del Milan, anzi. L'allenatore rossonero, viste le tante indisponibilità nel reparto d'attacco, potrebbe schierare dal primo minuto la sua squadra con il 3-5-2 nel prossimo turno di campionato contro il Napoli. Se così fosse, la difesa verrebbe composta da Kalulu centro destra, Kjaer in mezzo e Tomori sul centrosinistra, come visto nel secondo tempo di Genova. Nei tre di centrocampo potrebbero agire Tonali, Bennacer e Pobega, mentre sulle corsie esterne Calabria e Theo Hernandez. In attacco a far coppia con Giroud potrebbe esserci De Ketelaere, che in passato ha già ricoperto il ruolo di attaccante. Uno schieramento che, viste le caratteristiche dei giocatori rossoneri, consentirebbe a Pioli di fare fortino in difesa ed essere letale in ripartenza. Boban critica questo schieramento, l'allenatore del Milan ha vinto così una partita in emergenza. Chissà se non si ripeterà nuovamente. Milan, le top news di oggi: Origi vola in Belgio. Maniero in esclusiva.