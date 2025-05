Un Milan stellare: 31 anni fa Atene si tinse di rossonero sotto la guida di Capello

Ricordo ancora l'attesa febbrile, le radioline gracchianti che portavano le voci da Atene, le bandiere rossonere appese ai balconi come vessilli di una fede incrollabile. E poi, il fischio d'inizio, e quel Milan che non ti aspetti, che non si rintana, ma che aggredisce, che gioca un calcio moderno, avvolgente, che stordisce il blasonato Barcellona.

Oggi, a 31 anni di distanza, quel trionfo brilla ancora come una stella polare nel firmamento rossonero. Un ricordo prezioso, un monito per il presente e un'ispirazione per il futuro. Quel Milan, imperfetto alla vigilia ma sublime in campo, ci ha insegnato che con la passione, il sacrificio e un pizzico di follia si possono scalare le montagne più alte. E in fondo, tifare Milan è anche questo: custodire gelosamente le gesta di un passato glorioso, sognando un futuro che possa regalarci emozioni altrettanto indimenticabili. Grazie, Milan di Atene, per averci regalato una notte magica che continua a illuminare i nostri cuori rossoneri.